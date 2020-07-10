В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесен в парламент.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №3827 10 июля, сообщается на сайте Верховной Рады. Инициатором проекта постановления значится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.