Политика

13:26 10.07.2020

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

2 мин читать
В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесен в парламент.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №3827 10 июля, сообщается на сайте Верховной Рады. Инициатором проекта постановления значится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.

Теги: #верховная_рада #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 10.07.2020
Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

18:54 08.07.2020
Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

15:40 08.07.2020
Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

10:03 08.07.2020
Министр экономики Петрашко выступает за сокращение количества министерств

Министр экономики Петрашко выступает за сокращение количества министерств

16:40 07.07.2020
Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

17:36 06.07.2020
Депутаты из "Слуги народа" инициируют отставку министра инфраструктуры Криклия

Депутаты из "Слуги народа" инициируют отставку министра инфраструктуры Криклия

17:17 06.07.2020
Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

13:19 06.07.2020
Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

10:50 06.07.2020
И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

15:35 04.07.2020
Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Киев ждет четких объяснений РФ по высказыванию Грызлова о создании в Украине "еще двух государств"

Лесной пожар в Луганской области удалось локализировать, угрозы распространения огня нет

Резников: Минские соглашения не отражают реалий, Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению

Обнародованные "разговоры" Порошенко с Путиным и Байденом – грубо смонтированный фейк, заявляют в "Евросолидарности"

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

Зеленский поручил Степанову разобраться с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Тимшенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Киев ждет четких объяснений РФ по высказыванию Грызлова о создании в Украине "еще двух государств"

Саакашвили обсудил новую судебную реформу с послами стран G7 в Украине

В Тбилиси намерены требовать от Киева разъяснений в связи с заявлениями Саакашвили

Лесной пожар в Луганской области удалось локализировать, угрозы распространения огня нет

Украина и НАТО договорились усилить присутствие сил и средств в Черноморском регионе – Минобороны

Зеленский пообещал ветеранам АТО/ООС улучшение их социальной защиты и отмену развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА