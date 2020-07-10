Политика

13:05 10.07.2020

Зеленский поручил Степанову разобраться с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

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Зеленский поручил Степанову разобраться с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову разобраться и навести порядок с лечением ветеранов Антитеррористической операции (АТО) и Операции Объединенных сил (ООС), сообщается на сайте главы государства.

"Нужно навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям, встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже на отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - сказал Зеленский во время селекторного совещания под его председательством.

Теги: #оос #степанов #ато #зеленский #ветераны
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