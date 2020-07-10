Политика

10:05 10.07.2020

Киев ждет четких объяснений РФ по высказыванию Грызлова о создании в Украине "еще двух государств"

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Киев ждет четких объяснений РФ по высказыванию Грызлова о создании в Украине "еще двух государств"

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк призвал РФ четко объяснить заявления представителя РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова о том, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

"Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях Полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ господина Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства". Я призываю посла Лукашевича уточнить, означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы?", - сказал Цымбалюк на 1274-м заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Дипломат отметил, что Украина неоднократно подчеркивала свою принципиальную позицию о том, что готова разговаривать со своими гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, но не с теми, кто имеет российские паспорта и не имеет законного права представлять местное украинское население. По словам Цымбалюка, такой диалог ведется, в частности, через включение представителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были вынуждены покинуть эти территории российской оккупационной администрацией, в качестве советников украинской делегации в ТКГ.

"Напомню, что Минские соглашения, подписанные Россией, Украиной и ОБСЕ в качестве посредника, в конечном итоге направлены на вывод незаконных вооруженных формирований под руководством России с территории Украины, восстановление полного контроля над государственной границей правительством Украины (деэскалацию ситуации с безопасностью на местах) и введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (политическое урегулирование)", - подчеркнул он.

Цымбалюк добавил, что эти два основных направления должны сопровождаться решением наиболее актуальных гуманитарных и социально-экономических вопросов. Также посол указал, что Украинская сторона остается приверженной полному выполнению Минских соглашений, в том числе совместных согласованных выводов парижского саммита "Норманди".

Теги: #рф #ткг #обсе
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