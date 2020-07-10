Саакашвили обсудил новую судебную реформу с послами стран G7 в Украине

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили обсудил с послами стран Большой семерки (G7) новую судебную реформу в Украине. Встреча прошла в резиденции посла Италии в Украине.

"Провели очень содержательный и конструктивный ужин с послами Большой семерки Кристиной Квин (США), Такаши Кураи (Япония), Анкой Фельдгузен (Германия), Николасом Харроксом (Великобритания), Етьеном де Понсен (Франция), Ларисой Галадза (Канада) и послом Европейского союза Матти Маасикасом в резиденции посла Италии Давиде Ла Чечилиа. Я ознакомил послов с планами Национальной рады реформ. Особенно много говорили о судебной реформе, первые контуры которой мы представим уже в ближайшие дни", - написал Саакашвили в Facebook.

"О планах по судебной реформе рассказала директор международных программ Национальной Рады Полина Чиж", - добавил он.

Ранее Саакашвили заявлял, что предложения по проведению судебной реформы будут представлены на следующем заседании Национального совета реформ.