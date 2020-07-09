В Тбилиси намерены требовать от Киева разъяснений в связи с заявлениями Саакашвили

В парламенте Грузии заявляют, что очередные "пропагандистские" высказывания главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес нынешних грузинских властей не останутся без реагирования и Киеву придется дать разъяснения.

"Никого не удивила очередная позорная пропаганда и полное лжи заявление Саакашвили. (...) Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, но это одна часть (...), а вторая тема, на которую стоит обратить внимание, что он представляет власти Украины. Он является украинским чиновником", - заявил в четверг журналистам глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, комментируя очередное видеообращение Саакашвили из Киева к своим сторонникам в Грузии с критикой в адрес нынешних грузинских властей.

По словам Сесиашвили, когда украинский чиновник в своих заявлениях ставит под сомнение легитимность властей Грузии, это не может остаться без реагирования и Украина должна будет дать разъяснения.

Депутат подчеркнул при этом, что для Грузии является серьезной темой тот факт, что чиновник Украины вмешивается во внутренние политические вопросы Грузии.

Ранее в четверг грузинские СМИ процитировали Саакашвили, который в своем очередном видеообращении заявил, что не признает законными нынешние власти Грузии. При этом он вновь заявил о намерениях активно способствовать смене власти в Грузии. По его мнению, это может произойти в октябре, когда запланированы парламентские выборы.

В прошлом месяце в МИД Грузии потребовали от посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова разъяснений в связи с похожими заявлениям Саакашвили. Тогда украинский посол заявил журналистам, что не считает последние заявления бывшего грузинского президента вмешательством украинского чиновника во внутренние дела Грузии. Также, по словам Долгова, он заявил в грузинском МИД, что Саакашвили не является официальным лицом в Украине и что ему не могут запретить делать заявления по Грузии. "Конечно же, Грузия является очень важной частью его жизни и не только политической жизни", - сказал посол Украины.

В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины и тогда грузинская сторона предупредила Украину, что Саакашвили находится в розыске в Грузии по четырем уголовным делам.