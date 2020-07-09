Лесной пожар в Луганской области удалось локализировать, угрозы распространения огня нет

В Новоайдарском районе Луганской области по состоянию на 17:40 9 июля удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массива, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", - отмечается в сообщении.

К тушению привлечены 1 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС 736 человек личного состава и 146 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро". Ориентировочная площадь пожара составляет 5 тыс. га.

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 человек, Новоайдара - 7 человек. Пять человек погибли.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.