Украина и НАТО договорились усилить присутствие сил и средств в Черноморском регионе – Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины в четверг.

Подчеркивается, что важным аспектом разговора Тарана и Столтенберга стал обмен мнениями по ситуации с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что РФ наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года.

Также Таран пригласил генерального секретаря НАТО с официальным визитом в Украину.

Кроме того, министр обороны Украины подчеркнул необратимость реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора. Он выразил благодарность за непоколебимую позицию НАТО относительно незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, а также недавнее решение Североатлантического совета о признании Украины Партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partner - EOP).

"Андрей Таран подчеркнул, что новый статус Украины расширит возможность для диалога и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками, включая обмен информацией, новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах военной командной структуры Альянса, более широкий доступ к программам совместимости и учениям, в том числе по тематике статьи 5 Североатлантического договора, которые открыты только для его государств-членов и участников этой программы", - пояснили в Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками Украине необходимо восстановить регулярные заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Также Таран заверил, что Украина, как надежный партнер НАТО, будет продолжать предоставлять силы и ресурсы к операциям по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО.

Как отмечается, разговор министра обороны Украины и генсека НАТО состоялся в 23-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной (подписана 09.07.1997 в Мадриде).