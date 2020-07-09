Зеленский пообещал ветеранам АТО/ООС улучшение их социальной защиты и отмену развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Луцке пообщался с ветеранами боевых действий Волынской области, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины на Донбассе, в зоне проведения АТО/ООС, которые подняли ряд актуальных для них вопросов, прежде всего, о доступе к медицинской помощи и улучшению социального обеспечения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме трех действующих программ лечения, президент и ветераны обсудили возможности для создания новой программы, которая покрывала бы дорогую медицинскую помощь для ветеранов с инвалидностью.

"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украины. Поэтому я здесь с вами согласен полностью", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Также к Зеленскому обратилась мама одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное – свою жизнь.

Глава государства подчеркнул, что недавно в Офисе президента был создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что этот орган возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.