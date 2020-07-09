Обнародованные "разговоры" Порошенко с Путиным и Байденом – грубо смонтированный фейк, заявляют в "Евросолидарности"

В течение 6 лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично пятого президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, и обнародованные нардепом Андреем Деркачом ранее якобы "разговоры" с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом также являются сфальсифицированными, заявляют в "Евросолидарности".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - говорится в заявлении политсилы, обнародованном в четверг.

В партии отметили, что о том, как на самом деле проходили переговоры Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд: "Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По воспоминаниям президента Франции, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны".

"Фейковый же разговор с Путиным, впрочем, не главное на сегодняшней пресс-конференции Деркача и (экс-прокурора Константина – ИФ-У) Кулика. Они - участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложению ее на Украину. Именно это кроется в призыве Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с вчерашним заявлением генеральной прокурорши Венедиктовой о том, будто бы граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" добавляют, что юристы, обслуживающие "пятую колонну" в Украине, в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества.

"И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - заявляют в политсиле.