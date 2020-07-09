Политика

15:42 09.07.2020

Зеленский: ипотека и у коммерческих, и у государственных банков должна быть не выше 10%

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Зеленский: ипотека и у коммерческих, и у государственных банков должна быть не выше 10%

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жильё – ИФ), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь, и не тогда молодежь уже, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на €200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг.

Зеленский отметил, что уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку в соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9%.

"Это не массово, это проблема, что пока еще не массово. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, всё это появится", - указал он.

По его словам, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые давали раньше ипотечные кредиты под 25% годовых.

"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ним спорим, всё нормально, мы их дожмём, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", - пообещал глава государства.

Теги: #ипотека #зеленский
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