До конца года нужно сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, у НБУ очень жесткая монетарная политика – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца года в стране должен быть решен вопрос с более упрощенными процедурами получения бизнесом кредитов.

"Есть две вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, поверьте. Мы около года с этим боремся, разговаривали с Национальным банком очень серьезно, чтобы была снижена учетная ставка, чтобы у людей появилась возможность брать кредит. Поэтому кроме программы "5-7-9%", которую мы сейчас наполняем, там еще есть портфельное кредитование, которое появится в Верховной Раде в виде законопроекта. То есть, наша главная задача – сделать до конца года нормальные условия по поводу кредитования", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг.

Зеленский считает, что "есть зарегулированность процессов", и, по его мнению, у Национального банка Украины очень жесткая монетарная политика.

"Но это мое впечатление. Мы говорили и с государственными банками, чтобы предоставить возможность и была более упрощенная процедура получения этих кредитов, по нормальным условиям, до 10%. Я думаю, что 5-7% - это нормальная условия, когда человек не будет выезжать (из Украины – ИФ), а будет иметь возможность, если он хочет, работать (в Украине – ИФ)", - отметил он.