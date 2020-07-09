Политика

15:09 09.07.2020

Зеленский хочет в 2021 году построить в 2 раза больше дорог

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Зеленский хочет в 2021 году построить в 2 раза больше дорог

Президент Украины Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог в два раза по сравнению с текущими планами на 2020 год.

"Я бы хотел в следующем году увеличить (объемы строительства - ИФ) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть в два раза. Сейчас мы увеличили на 1000% в сравнении с прошлым годом, но хочется увеличить в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это есть в планах", - заявил президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Волынской области.

"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", - подчеркнул президент.

При этом Зеленский также отметил профессиональность и честность нынешнего руководителя "Укравтодора" (Государственного агентства автомобильных дорог Украины) Александра Кубракова.

Теги: #дороги #зеленский #украина
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