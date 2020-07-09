Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал в четверг в Киеве новые записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и Джозефа Байдена, ранее – вице-президента США. Ранее он несколько раз делал это, ссылаясь на "журналистов-расследователей".

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" он сказал, что, по его данным, этот разговор состоялся 19 августа 2016 года и касался, как можно понять, инцидента с задержанием в Крыму украинских граждан, которых ФСБ РФ назвала "членами украинских диверсионно-террористических групп". Украинская сторона опровергала эту версию.

"Моя команда проинформировала меня со всеми подробностями относительно событий, которые имели место на выходных с 7-го на 8-ое", - говорит голос, похожий на голос Байдена, не называя, однако, о каких именно событиях идет речь.

"Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными… Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб совершает определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу очень откровенно - он не в восторге от этого. Так что начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического непринятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России. И мне известно, что Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован. Вместе с тем мы чрезвычайно убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатический усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций", - говорит также этот голос.

"Мы знаем, что случилось. Задержаны четыре аквалангиста. Все четверо исчезли, а на следующую ночь перестрелка и вы тут ни при чем, но Путин решил раздуть скандал", - отмечает также он.

"Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии. Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем. Единственной причиной того, что мы не освобождаем с занимаемой должности начальника ГУР Минобороны Украины, является то, что мне не нравится идея делать это прямо сейчас, ибо любой сможет толковать это как признание ответственности", - отвечает голос, похожий на Порошенко.

"Мы до сих пор прикладываем усилия для организации телефонного разговора с Путиным, но он отказывается. Думаю, он хочет провести заседание так называемого Совета безопасности сегодня в Крыму", - говорит также он. - Это издевательство. В любом случае, он не делает новых попыток обвинить Украину, с новыми именами, новыми убитыми, новыми раненными, поскольку у них нет никого. Никого чтобы продолжить реализацию сумасшедшей идеи с обвинениями Украины за это. Диверсионная атака на аэропорт, не знаю, порты, объекты инфраструктуры и тому подобное. Это просто неправда. То же самое, что у нас нет… Опять-таки, мы не открываем огонь, не применяем военную силу".

Деркач утверждает, что "один из участников событий – Валерий Кондратюк (в 2016 году – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины – ИФ-У), который фигурирует в обнародованных записях, совсем недавно назначен на должность руководителя Службы внешней разведки. "Человек, имевший непосредственное отношение к планируемым терактам и диверсии в отношении граждан Украины, сегодня входит в СНБО и возглавляет Службу внешней разведки, подчиняющейся непосредственно президенту Украины. Вопрос – какому именно?", – сказал он.

Официальное сообщение о телефонном разговоре Байдена и Порошенко было обнародовано 14 августа 2016 года. Белый Дом сообщил тогда, что "вице-президент США Джо Байден обсудил с президентом Украины Петром Порошенко последние напряженности в оккупированном Россией Крыму". "Вице-президент призвал президента Порошенко сделать свою часть, чтобы избежать эскалации напряженности", - говорилось в нем. Байден отметил, что Вашингтон также призвал и российскую сторону избегать эскалации конфликта.

Как сообщала пресс-служба президента Украины, Байден отметил усилия Порошенко по поиску путей урегулирования ситуации. Он также подчеркнул, что американская сторона "внимательно отслеживает все события вокруг крымской провокации, ответственность за которую в полной мере лежит на России".

В РФ тогда заявили, что ликвидировали на территории Крыма "агентурную сеть" украинского ГУР, а также сообщили о задержании граждан Украины и РФ, "оказывавших содействие в подготовке терактов", в т.ч. жителя г.Энергодар Запорожской области Евгения Панова, которого назвали сотрудником ГУР МО Украины.

Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщения об украинских диверсантах. В Минобороны назвали такими же безосновательными обвинения российской стороны в осуществлении обстрела полуострова с материковой части страны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения со стороны РФ в терроризме Украины в оккупированном Крыму безосновательны и являются поводом для очередных военных угроз в адрес Украинского государства.

11 августа Порошенко на совещании с руководством силовых структур и МИД поручил привести все подразделения вблизи административной границы Херсонской области и оккупированной Автономной Республики Крым в усиленную боевую готовность.