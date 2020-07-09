В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал в четверг записи разговор с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года.

На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что «проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает». Собеседник отвечает: «Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают».

«Я готов подумать по перспективам экономическим, потому что там ситуация тяжелая и переходит к необратимым вещам.., - говорит также человек с голосом Порошенко, - Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские контактные группы, наши коллеги – Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений. Было бы целесообразным, может, приедет этот представитель в Киев, они встретились бы с Хайди. Пока нет диалога, пусть приедет, проработает. Мы из Минска с пустыми руками выходить не должны».

Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая. «Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?» «Да хрен его знает», - отвечает человек с голосом, похожим на голос Путина.

«Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», - говорит человек с голосом, похожим на Порошенко. «Официально он называется праздник весны и труда, вот как». – отвечает собеседник. «Вы там как, справляетесь со всем?» - спрашивает он со своей стороны. «Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что выстраивается уже какая-то вертикаль. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать непросто. Длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается».

«Зря вы так думаете. Украина – интересная и красивая страна», - говорит другой голос. «Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает», - отвечает человек с голосом, похожим на Порошенко. «Ну и слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли», - говорит его собеседник.