Политика

12:11 09.07.2020

КС перешёл к закрытой части слушания дела о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

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КС перешёл к закрытой части слушания дела о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины в четверг в форме письменного производства начала рассмотрение дела по констиционному представлению 51 народного депутата о соответствии Основному закону указа президента о назначении Артема Сытника директором национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.

Народные депутаты считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

Также Тупицкий отметил, что суд не определялся с безотлагательностью рассмотрения дела.

Экспертные заключения по данному представлению, как сообщил судья-докладчик, будут исследованы в закрытой части заседания.

После выступления Тупицкого суд признал исследование материалов в открытой части слушания завершенным и перешёл в закрытую часть рассмотрения дела для вынесения решения.

Теги: #набу #сытник #кс
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