Политика

12:04 09.07.2020

КС в четверг продолжает открытое слушание по языковому закону

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КС в четверг продолжает открытое слушание по языковому закону

Большая палата Конституционного суда Украины в четверг в форме устного производства продолжает слушание дела о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд заслушивает привлеченных участников конституционного производства.

Как сообщалось, авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, субъект права на конституционное представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.

Теги: #языковой_закон #кс
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