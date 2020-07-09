Стефанишина передала Столтенбергу письмо от Зеленского по случаю предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом передала ему письмо от президента Украины Владимира Зеленского по случаю предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

"Состоялась первая рабочая встреча вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой она передала письмо от президента Украины Владимира Зеленского по случаю решения Альянса о предоставлении Украине статуса Партнера расширенных возможностей", - сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Так, Стефанишина подчеркнула, что Украина готова наполнить практическим содержанием и конкретными шагами свое участие в Программе расширенных возможностей и стремится усиливать дальнейшую совместимость Вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО.

В свою очередь Столтенберг заверил, что союзники внимательно следят за процессами, которые происходят в Украине, и приветствуют прогресс в проведении реформ.

Как сообщалось, украинская делегация во главе с Ольгой Стефанишиной 7-8 июля находится в Брюсселе с рабочим визитом.