Политика

18:59 08.07.2020

Великобритания обеспокоена арестами крымских татар на оккупированном РФ полуострове

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Великобритания обеспокоена арестами крымских татар на оккупированном РФ полуострове

Посольство Великобритании в Украине выражает обеспокоенность в связи с сообщениями об обысках и задержании крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

"Великобритания обеспокоена сообщениями о дальнейших обысках домов и арестах крымских татар и активистов в Крыму. Мы призываем РФ немедленно прекратить систематическое преследование крымскотатарской общины и отпустить всех украинских политических заключенных", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 7 июля в Крыму с 4 утра российские силовики проводили обыски в домах крымских татар.

По информации активистов "Крымской солидарности", обыски проходили в домах семерых крымских татар: Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, Алима Суфьнова в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, у Сейрана Хайретдинова в селе Белокаменка Бахчисарайского района, Александра Сизикова в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, у Вадима Бектемирова в селе Каменка Симферопольского района и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных российской оккупационной властью в разных районах АР Крым, и призвало международное сообщество усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность сообщениями об обысках и задержании крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

Прокуратура Крыма открыла два уголовных производства из-за 11 обысков в домах крымских татар и задержания 7 человек.

Теги: #крым #великобритания #татары
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