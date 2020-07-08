Политика

18:10 08.07.2020

ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую

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ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую

В среду, 8 июля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019г в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую, включенную в избирательный список партии "Голос" под № 19.

"Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения внеочередного съезда политической партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука С.И., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой политической партии, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой ЦИК сообщении.

Согласно информации ЦИК, Свидерская Алина Валерьевна, 1989 года рождения, образование высшее, директор ООО "Айсе Хидр Юкрейн ", проживает в городе Киеве, член политической партии "Голос".

Как сообщалось, Вакарчук написал заявление о сложении полномочий, однако в 18 июня в Верховной Раде на хватило голосов для регламентного оформления желания нардепа.

Это не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат.

Был членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Теги: #нардеп #голос #цик
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