Зеленский задекларировал 13,47 млн грн от продажи недвижимости и земельного участка

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,47 млн грн от продажи недвижимого имущества и земельного участка.

Согласно внесенного им 7 июля в Единый реестр электронных деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, глава государства получил 12 млн 114 тыс. грн от отчуждения недвижимости и 1 млн 356 тыс. грн от отчуждения земельного участка Валентине Кисель (согласно информации из открытых источников, Валентина Дмитриевна Кисель является физическим лицом-предпринимателем из Кривого Рога – ИФ).