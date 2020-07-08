Политика

14:04 08.07.2020

Зеленский задекларировал 13,47 млн грн от продажи недвижимости и земельного участка

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Зеленский задекларировал 13,47 млн грн от продажи недвижимости и земельного участка

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,47 млн грн от продажи недвижимого имущества и земельного участка.

Согласно внесенного им 7 июля в Единый реестр электронных деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, глава государства получил 12 млн 114 тыс. грн от отчуждения недвижимости и 1 млн 356 тыс. грн от отчуждения земельного участка Валентине Кисель (согласно информации из открытых источников, Валентина Дмитриевна Кисель является физическим лицом-предпринимателем из Кривого Рога – ИФ).

Теги: #зеленский #декларация
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