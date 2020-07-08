Политика

13:21 08.07.2020

Порошенко убежден, что власть пытается ограничить участие оппозиции в местных выборах

1 мин читать
Порошенко убежден, что власть пытается ограничить участие оппозиции в местных выборах

Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что действующая власть намеренно ограничивает участие украинской оппозиции в местных выборах.

Выступая до начала заседания перед своими сторонниками, собравшимися у здания суда, Порошенко отметил, что "на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября".

"Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Очень они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинский интерес по миру", - заявил политик.

"Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя", - подчеркнул он.

Под стенами Печерского суда в Киеве в поддержку Порошенко собрались несколько тысяч человек.

В акции приняли участие активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты и общественные деятели, которые в своих выступлениях подчеркивали, что не просто поддерживают Порошенко, а защищают государственность, свободу и европейский выбор Украины.

Теги: #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 08.07.2020
Суд допросил понятых при вручении Порошенко подозрения в ГБР

Суд допросил понятых при вручении Порошенко подозрения в ГБР

12:23 08.07.2020
Суд допрашивает понятого при вручении Порошенко подозрения в ГБР

Суд допрашивает понятого при вручении Порошенко подозрения в ГБР

11:54 08.07.2020
Суд в третий раз проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Суд в третий раз проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко

10:00 08.07.2020
Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

09:01 08.07.2020
Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

17:30 07.07.2020
В Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" - соцопрос "Социс"

В Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" - соцопрос "Социс"

17:21 07.07.2020
У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

14:44 07.07.2020
Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

15:10 06.07.2020
Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

09:32 06.07.2020
На выборах в парламент Хорватии побеждает правящая партия

На выборах в парламент Хорватии побеждает правящая партия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

Стефанишина в Брюсселе договорилась безотлагательно запустить экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению "промышленного безвиза"

Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

Парубий на заседании КС: представление по языковому закону – это часть гибридной атаки на Украину

Стефанишина в Брюсселе договорилась безотлагательно запустить экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению "промышленного безвиза"

Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с новой волной обысков и задержаний крымских татар

Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Авторы представления о конституционности языкового закона: мы не пытаемся нивелировать ценность украинского языка

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА