Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что действующая власть намеренно ограничивает участие украинской оппозиции в местных выборах.

Выступая до начала заседания перед своими сторонниками, собравшимися у здания суда, Порошенко отметил, что "на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября".

"Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Очень они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинский интерес по миру", - заявил политик.

"Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя", - подчеркнул он.

Под стенами Печерского суда в Киеве в поддержку Порошенко собрались несколько тысяч человек.

В акции приняли участие активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты и общественные деятели, которые в своих выступлениях подчеркивали, что не просто поддерживают Порошенко, а защищают государственность, свободу и европейский выбор Украины.