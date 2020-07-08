Политика

11:00 08.07.2020

Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

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Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

Кабинет министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на 8 июля.

Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что принятие данного решения позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.

Теги: #рф #меморандум #терроризм #кабмин
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