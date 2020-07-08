Политика

10:58 08.07.2020

В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

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В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям опубликовал законопроект о финансировании обороны на 2021 год, в котором предложил увеличить военную помощь Украине на $25 млн.

"275 миллионов долларов США для Инициативы по содействию безопасности Украины, на 25 миллионов долларов больше, чем в запросе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Комитета во вторник.

Также отмечается требование о том, что министр обороны должен информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в ассигнованиях.

В целом, законопроект предусматривает $694,6 млрд дискреционных расходов на финансирование обороны США в 2021 году, "на защиту страны от возникающих угроз, подготовку к будущим вызовам и удовлетворение потребностей военнослужащих и семей военнослужащих".

Теги: #сша #конгресс_сша #украина #финпомощь
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