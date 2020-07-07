Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

Украина и Европейская комиссия договорились об оперативном обмене информацией по ситуации с коронавирусом с целью содействия постепенному открытию границ со странами Европейского Союза.

Соответствующие договоренности были достигнуты во вторник в Брюсселе в рамках визита вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, о чем она сообщила в комментарии журналистам по окончании соответствующих встреч.

"Речь шла о поэтапном открытии границ после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом. Этот вопрос обсуждался с несколькими еврокомиссарами. И комиссар Кириакидес, и другие отметили, что это сугубо технический процесс, поэтому мы будем пытаться максимально оперативно предоставлять всю информацию о ситуации с корона-кризисом в Украине и надеяться, что это будет содействовать как можно скорейшему открытию границ в соответствии с рекомендациями ЕС", - рассказала вице-премьер.

Отвечая на вопрос, как скоро можно ожидать открытия границ со странами ЕС, Стефанишина сказала, что процесс будет постепенным.

"Я не буду оптимистична в этом вопросе – чуда не произойдет, и мы не проснемся одним чудесным утром с открытыми границами по всей территории ЕС. Это - постепенный процесс. Сегодня мы достигли договоренности в отношении оперативного обмена статистическими данными и информацией. Так, в частности, в Украине – самый низкий уровень смертности, что является существенным показателем. Мы также существенно повысили возможности в отношении тестирования. Эту информацию мы будем предоставлять ЕС, и я надеюсь, что это будет содействовать постепенному открытию границ".

Как сообщалось ранее, ЕС обнародовал список 14 стран, с которыми было рекомендовано открыть границы странам-членам Сообщества. Украины в этом списке нет.

"Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай", - сказано в решении.

В ЕС отметили, что этот список пересматривается и, в зависимости от обстоятельств, обновляется каждые две недели.