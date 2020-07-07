Политика

15:22 07.07.2020

Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

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Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз требует от Государственного бюро расследований расследовать "политическое давление" на экс главу Национального банка Украины Якова Смолия.

"Я направила обращение в Государственный бюро расследований с требованиями внести сведения о совершении уголовного правонарушения по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность … председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования" - написала Фриз во вторник в Фейсбуке.

Депутат напомнила, что Смолий на прошлой неделе написал под "политическим давлением" заявление о своей отставке.

Теги: #смолий #нбу #фриз
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