Политика

15:01 07.07.2020

МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с новой волной обысков и задержаний крымских татар

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МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с новой волной обысков и задержаний крымских татар

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных российской оккупационной властью в разных районах АР Крым во вторник, и призвало международное сообщество усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

"Призываем международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - говорится в заявлении МИД, опубликованном во вторник.

По информации министерства, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

"Такие действия РФ являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать надлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность", - отметили в МИД.

В заявлении указывается, что целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

"Мы требуем от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, что предусматривает, в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова. Ожидаем, что РФ начнет выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, сообщается, что Украина благодарна мировому сообществу за то, что противоправные действия РФ в оккупированном Крыму не остаются без его внимания.

"Недавний промежуточный доклад Генерального секретаря ООН "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина" отмечает продолжение нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму, включая с пытками и другими видами жестокого обращения, безнаказанность российских силовых структур, причастных к этим преступлениям , неадекватные условия в местах лишения свободы, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, криминализацию свободы выражения в социальных медиа, вмешательства в работу СМИ, правозащитных организаций, в частности крымскотатарских", - говорится в заявлении.

Теги: #крым #татары #санкции_против_рф #мид
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