Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

За соответствующий проект решения во вторник проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии". В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которое осуществляется по пятого президента Украины Петра Порошенко".

Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.