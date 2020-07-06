Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников отмечает, что Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже изучает вариант с миротворцами ОБСЕ, которая имеет на это право, но оно еще никогда в истории не было реализовано.

"Миротворцы – это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников указал, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться". "Но в каждых переговорах есть свой момент. Этот момент еще, к сожалению, не наступил", - отметил он.