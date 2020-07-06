Российская сторона в Берлине не ставила никаких ультиматумов, украинская вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть "особых статусов"

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что российская сторона на встрече советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине не ставила ультиматумов Украине, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть никаких "особых статусов".

"Я свидетель, что никаких ультиматумов в течение 11 часов я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого "особого статуса" в Конституции Украины быть не может", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников вновь порекомендовал внимательно читать пункт 11 Комплекса мер, где "четко сказано о децентрализации, в том числе, адаптации и принятии изменений в Конституцию Украины, а также, через запятую, о принятии отдельного законодательства об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Что сегодня сокращенно, как правило, называют "особый статус". И им каждый раз повторяют, что это два разных нормативно-правовых акта", - подчеркнул он.

Резников указал, что в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации.