Политика

22:59 06.07.2020

Командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск РФ со стороны оккупированного Крыма

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Командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск РФ со стороны оккупированного Крыма

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск Российской Федерации со стороны временно оккупированного Крыма.

"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Наев указал, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, в том числе, на Таврическом направлении. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального штаба получают всю необходимую разведывательную информацию.

Как сообщалось, командующий ВМС Неижпапа ранее в интервью одесскому интернет-сайту "Думская.net" заявил, что Военно-морские силы ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он в интервью.

На вопрос о том, рассматривает ли он вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, Неижпапа ответил, что "не исключает таких действий со стороны Российской империи".

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - добавил он.

Теги: #рф #угроза #украина #преувеличение #войска
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