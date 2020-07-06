Политика

17:41 06.07.2020

Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

1 мин читать
Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предлагал главе центробанка Якову Смолию согласовать кандидатуру Олега Чурия с президентом Владимиром Зеленским для продления его полномочий Советом на повторный срок, сообщил Смолий.

"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (назначение Чурия – ИФ) с президентом". Хотя закон дает главе право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", – сказал Смолий в интервью LB.

Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок, полномочия которого заканчиваются 10 июля. Включение этого вопроса поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.

Глава НБУ созвал внеочередное заседание 6 июля с целью рассмотрения этого вопроса, в ходе которого Совет НБУ отказался утвердить на повторный срок Чурия.

Как уточнял агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виктор Козюк, он проголосовал "за" назначение Чурия, тогда как все остальные члены Совета воздержались от голосования.

Теги: #нбу #смолий #зеленский #чурий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 06.07.2020
Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

15:10 06.07.2020
Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

14:24 06.07.2020
Зеленского призывают запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" – петиция

Зеленского призывают запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" – петиция

14:15 06.07.2020
Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

14:02 06.07.2020
Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы - совещание у президента

Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы - совещание у президента

13:54 06.07.2020
Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

13:19 06.07.2020
Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

12:11 06.07.2020
НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

15:02 05.07.2020
Зеленский пообещал помочь с решением проблем ветеранов Одесской области

Зеленский пообещал помочь с решением проблем ветеранов Одесской области

10:43 05.07.2020
Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в День Независимости США пожелал республиканцам и демократам, и Белому дому сил в борьбе со всеми вызовами

Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты из "Слуги народа" инициируют отставку министра инфраструктуры Криклия

Стефанишина посетит Брюссель с рабочим визитом 7-8 июля

Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Исполком Нацсовета реформ представит предложения по судебной реформе на следующем заседании совета - Саакашвили

Шмыгаль выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком

Евросоюз против санкций США в отношении компаний ЕС, работающих по "Северному потоку 2"

КС во вторник рассмотрит дело о конституционности языкового закона

На выборах в парламент Хорватии побеждает правящая партия

ЕС нужны годы для возврата к докризисному уровню, необходим пересмотр модели развития

Заместитель генсека НАТО обсуждает в Эстонии российскую угрозу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА