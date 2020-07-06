Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предлагал главе центробанка Якову Смолию согласовать кандидатуру Олега Чурия с президентом Владимиром Зеленским для продления его полномочий Советом на повторный срок, сообщил Смолий.

"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (назначение Чурия – ИФ) с президентом". Хотя закон дает главе право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", – сказал Смолий в интервью LB.

Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок, полномочия которого заканчиваются 10 июля. Включение этого вопроса поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.

Глава НБУ созвал внеочередное заседание 6 июля с целью рассмотрения этого вопроса, в ходе которого Совет НБУ отказался утвердить на повторный срок Чурия.

Как уточнял агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виктор Козюк, он проголосовал "за" назначение Чурия, тогда как все остальные члены Совета воздержались от голосования.