Стефанишина посетит Брюссель с рабочим визитом 7-8 июля

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной 7-8 июля будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Целью визита является проведение ряда встреч с должностными лицами НАТО и ЕС. Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня Украина-НАТО, активизация сотрудничества в ключевых сферах, реформы в Украине, развитие торговли Украина-ЕС и тому подобное", - говорится в сообщении.