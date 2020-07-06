Политика

16:47 06.07.2020

Стефанишина посетит Брюссель с рабочим визитом 7-8 июля

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Стефанишина посетит Брюссель с рабочим визитом 7-8 июля

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной 7-8 июля будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Целью визита является проведение ряда встреч с должностными лицами НАТО и ЕС. Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня Украина-НАТО, активизация сотрудничества в ключевых сферах, реформы в Украине, развитие торговли Украина-ЕС и тому подобное", - говорится в сообщении.

Теги: #стефанишина #ес #нато
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Интерфакс-Украина
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