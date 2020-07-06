Политика

15:49 06.07.2020

Исполком Нацсовета реформ представит предложения по судебной реформе на следующем заседании совета - Саакашвили

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Исполком Нацсовета реформ представит предложения по судебной реформе на следующем заседании совета - Саакашвили

Исполнительный комитет Национального совета реформ уже начал подготовку предложений по судебной реформе, сообщил глава исполкома Михеил Саакашвили.

"Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и в частности за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить", - написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что с момента получения от президента Украины Владимира Зеленского поручения подготовить реформу судебной системы началась волна судейской критики и недовольства.

"Мол суды - это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что "хорошо" от этой насквозь гнилой системы только представителям этой же системы и отнюдь не людям. Ибо кого бы вы не спросили на улице, украинским судам не доверяет вообще никто. Похожую ситуацию мы имели в Грузии, где уровень коррумпированности судов и правоохранительных органов был заоблачным. Только наведя порядок в этих сферах мы смогли привлечь миллиарды инвестиций, а главное - дать уверенность нашим гражданам, которые бизнес завтра не рейдернут и страна живет по закону, а не по понятиям", - заявил он.

Как сообщалось, Совет судей Украины в пятницу обнародовал заявление, в котором выразил возмущение заявлениями Саакашвили о новой концепции судебной реформы.

"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - заявили в Совете.

Ранее, 30 июня, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.

В ответ на критику Саакашвили заявил, что украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обсуживающую денежные потоки.

Теги: #саакашвили #суд #судебная_реформа
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