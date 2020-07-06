Шмыгаль выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком

Премьер-министр Дениса Шмыгаль обсудил дальнейшее сотрудничество с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи.

"Премьер-министр Украины поздравил господина Арупа Бенерджи с назначением на должность и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию, вызванную эпидемией коронавирусной болезни в Украине и мире, состояние реализации ряда совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, направленных на поддержку сектора здравоохранения, продолжение системных реформ, развитие городской инфраструктуры.

Бенерджи со своей стороны подтвердил, что Всемирный банк настроен и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и поддерживать совместные проекты.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины также положительно оценил предложение главы украинского правительства относительно сотрудничества в проекте справедливой трансформации угольных регионов.

Среди прочего, Шмыгаль выразил надежду, что совместные проекты Украины и Всемирного банка будут реализованы плодотворно и качественно.