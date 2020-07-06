Политика

14:02 06.07.2020

Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы - совещание у президента

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Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы - совещание у президента

Министерство здравоохранения Украины расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов, заявил руководитель ведомства Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава Минздрава считает, что развитие трансплантации может стать частью проводимой в Украине медицинской реформы. Он отметил, что более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов, однако условия для развития этой отрасли медицины в стране не обеспечены, поэтому многие пациенты вынуждены делать операции за рубежом.

Однако сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине, отметил Степанов.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а потому доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - сказал Зеленский.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла, а президент подписал закон №418-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", который гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

Теги: #зеленский #трансплантация #медреформа #степанов
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