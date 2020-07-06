Политика

13:45 06.07.2020

Евросоюз против санкций США в отношении компаний ЕС, работающих по "Северному потоку 2"

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Евросоюз против санкций США в отношении компаний ЕС, работающих по "Северному потоку 2"

Европейский союз против предпринимаемых США шагов по введению санкций в отношении европейских компаний, на законных основаниях работающих по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", заявил "Интерфаксу" в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Нам известно о законопроекте, представленном Конгрессу на прошлой неделе, который называют как Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточняющий закон о защите энергетической безопасности Европы 2020 года"), и мы следим за процессом. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - сообщил собеседник агентства.

Он при этом уточнил, что данная позиция ЕС не менялась.

"Целью Европейской комиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов согласно основным принципам международного права и энергетического права ЕС", - отметил представитель ЕК.

"Комиссия напоминает, - добавил он, - что с момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной".

Ранее сообщалось, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов.

Авторами предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Теги: #сша #северный_поток_2 #ес #санкции
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