Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами компании "Трансинвестсервис" (ТИС).

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, Зеленский осмотрел станцию зернового терминала Neptune Cargill – один из крупнейших в Украине экспортных морских терминалов по перевалке зерновых грузов.

Генеральный директор ТИС Андрей Ставницер рассказал президенту о работе терминала, порядке приема автомобилей с зерновыми и проверке на наличие перегрузки. Он также отметил, что на территории порта расположена железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой.

Ставницер акцентировал внимание на важности обеспечения равных условий деятельности для частных и государственных стивидорных компаний, поскольку последние, получая государственную поддержку и доступ к финансированию из госбюджета, имеют конкурентное преимущество на рынке перед частными компаниями.

Зеленский заверил, что обеспечение честных и конкурентных условий для предпринимателей – одна из его главных целей как президента.

"Очень важно создать честные и конкурентные условия для людей, которые хотят развивать предпринимательство в Украине. И мы шаг за шагом идем к этой цели", - сказал глава государства.

Зеленский также посетил предприятие "ТИС - Контейнерный терминал". В 2019 году контейнерооборот на нем увеличился на 75% - до 220 тыс. TEU.

ТИС – первый украинский порт, который в 2020 году привлек глобального инвестора - DP World (ОАЭ). В июне компании объявили о завершении сделки по приобретению DP World контрольного пакета – 51% акций контейнерного терминала ТИС. За первое полугодие 2020 года ТИС перевалил 17,4 млн тонн грузов, увеличив грузооборот на 21,6%. С момента создания ТИС привлек более $770 млн инвестиций.