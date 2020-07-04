Зеленский в День Независимости США пожелал республиканцам и демократам, и Белому дому сил в борьбе со всеми вызовами

Президент Украины по случаю Дня Независимости США пожелал конгрессменам от Республиканской и Демократической партий США, и Белому дому сил в борьбе со всеми вызовами.

"С Днем Независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!", - написал он в своем Twitter в субботу.