Политика

14:34 04.07.2020

"Евросолидарность" призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму

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"Евросолидарность" призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму

Партия "Европейская солидарность" требует от действующей власти решительной реакции на проведение незаконного референдума в оккупированных районах Донбасса и Крыму.

"Проведение незаконного референдума в оккупированных Донбассе и Крыму, который предшествовал легитимизации конституции Путина, является не только очередным грубым нарушением суверенитета Украины, но и в очередной раз подтверждает, что участие в мирном процессе для России является не более чем дымовой завесой для последовательной реализации агрессивных планов против нашей государства. Нет никаких сомнений, что дальнейшие территориальные претензии осуществляться по линии "защиты российских граждан" и сопровождаться ползучей "паспортизацией" граждан Украины", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

"Евросолидарность" призывает немедленно собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для комплексной оценки рисков на российском направлении, ввести национальные санкции против организаторов незаконного референдума и потребовать введения международных санкций, а также инициировать на международных площадках, в том числе в Совете безопасности ООН, обсуждения и осуждения противоправного голосования на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, необходимо вынести на международную повестку дня вопрос новой российской Конституции как угрозы миру и безопасности, употребить меры для недопущения дальнейшей "паспортизации" украинцев и прекратить подрывные действия против гуманитарной и информационной безопасности Украины.

Теги: #крым #рф #евросолидарность
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