Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что различные представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.
"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области.
Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Национального банка и получил от них рекомендации, встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.
"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем", - указал он.
Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.
Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.
Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.