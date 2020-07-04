Политика

13:12 04.07.2020

Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

2 мин читать
Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что различные представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.

"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Национального банка и получил от них рекомендации, встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем", - указал он.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Теги: #нбу #кадры #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 04.07.2020
Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

12:52 04.07.2020
Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

12:39 04.07.2020
Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

11:04 04.07.2020
Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

11:02 04.07.2020
Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

23:02 03.07.2020
Милованов заявляет о невозможности назначения его на должность главы НБУ

Милованов заявляет о невозможности назначения его на должность главы НБУ

22:55 03.07.2020
На данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ

На данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ

20:41 03.07.2020
Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

19:59 03.07.2020
Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

19:31 03.07.2020
НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

Советники лидеров Нормандского формата очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях ТКГ, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине

Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму

Советники лидеров Нормандского формата очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях ТКГ, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине

Советники "нормандской четверки" в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне

Главы МИД Украины и Турции скоординировали шаги по обеспечению прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму и освобождению украинских политзаключенных

Турция будет главным направлением для украинских туристов в 2020 году – Кулеба на встрече с Чавушоглу

"Слуга народа" будет инициировать аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, заявляет Верещук

Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

Зеленский в разговоре с Конте высказал надежду на справедливое решение итальянского суда в деле Маркива

Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Тимошенко: В НБУ менять нужно не только фамилии, но и стратегию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА