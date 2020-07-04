Политика

12:52 04.07.2020

Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

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Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

Политические преследования являются местью президента Украины Владимира Зеленского, считает пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

"Это - месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, - он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу - и это самое главное", - заявил Порошенко в интервью телеканалу ВВС.

Комментируя свою предвыборную кампанию, в частности борды, на которых был изображен Порошенко против Путина, от отметил, что был бы рад, если бы ошибался.

"Но, к сожалению, это правда. И "пятая колонна" Кремля сейчас играет очень важную роль в Украине. Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, - теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", - подчеркнул Порошенко.

"Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации - это политическое возмездие. Я абсолютно убежден, что нам нужно объединять страну, а не разъединять страну. Украинский народ ждет этого от украинской власти, включая президента", - добавил он.

Теги: #преследование #зеленский #порошенко
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