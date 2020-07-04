Политика

12:39 04.07.2020

Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

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Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать. "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил он.

Зеленский в субботу приехал в Одесскую область с рабочей поездкой.

Теги: #рф #зеленский #ордло
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