Политика

11:02 04.07.2020

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

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Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - говорится в его поздравлении по случаю Дня Национальной полиции Украины в субботу.

Зеленский отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке страны, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.

"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что кадры в свои ряды полиция "выбирает из народа, служит народу и защищает народ".

"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!", - отмечается в поздравлении на сайте главы государства.

Теги: #зеленский #полиция
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