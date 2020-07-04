Советники лидеров Нормандского формата очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях ТКГ, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине

Советники лидеров государств Нормандского формата на встрече в Берлине 3 июля очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине.

"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине", - сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Переговоры продолжались 11 часов.