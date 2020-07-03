Политика

21:10 03.07.2020

Главы МИД Украины и Турции скоординировали шаги по обеспечению прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму и освобождению украинских политзаключенных

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Главы МИД Украины и Турции скоординировали шаги по обеспечению прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму и освобождению украинских политзаключенных

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу во время встречи скоординировали шаги, в том числе на международных площадках, по обеспечению прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму и освобождению украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на полуострове и на территории страны-оккупанта - РФ, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Турция в очередной раз подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Министры скоординировали шаги, в том числе на международных площадках, по обеспечению прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму и освобождению украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на полуострове и на территории страны-оккупанта - РФ", - говорится в сообщении МИД в пятницу.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул преданность Турции договоренности о строительстве жилья для вынужденных переселенцев из Крыма. Он также заявил о готовности турецкой стороны выделить помощь для преодоления последствий наводнений в западных областях Украины.

Министры договорились содействовать проведению в ближайшее время 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также очередного раунда переговоров по подготовке к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Как отмечается, министры выразили надежду, что уже вскоре будут завершены внутригосударственные процедуры и заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - отмечает МИД Украины.

Кулеба поблагодарил турецкую сторону за предоставленную гуманитарную помощь для противодействия распространению пандемии коронавируса. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в вопросе разработки, производства и тестирования вакцины и лекарств от этой болезни.

Теги: #турция #украина #права #крымские_татары
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