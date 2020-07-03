"Слуга народа" будет инициировать аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, заявляет Верещук

В "Слуге народа" намерены инициировать аудит деятельности экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, заявляет народный депутат Ирина Верещук

"Я с коллегами посоветовалась, и мы будем сейчас инициировать полный всеобъемлющий непредвзятый аудит его деятельности, в том числе, когда он был заместителем главы (НБУ - ИФ)", сказала Верещук журналистам в пятницу в Киеве.

По ее словам, Смолий работал замглавы НБУ и в период т.н. "банкопада". "А как проходила приватизация, а что далее происходило?... Так нельзя, это не наказание - увольнение. Аудит должен быть, а потом - юридически - правовая оценка деятельности. Вот то, что должно быть в правовом государстве", - сказала Верещук.