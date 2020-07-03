Зеленский в разговоре с Конте высказал надежду на справедливое решение итальянского суда в деле Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате, прошедшего 9 декабря 2019 года, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств.

"Владимир Зеленский поблагодарил Итальянскую Республику за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский напомнил о приглашении Конте в Украину, а премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца 2020 года.