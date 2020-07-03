Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 211 голосов "за", "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22 голоса, депутатская группа "Партия "За будущее" - 17 голосов, депутатская группа "Довира" - 18 голосов, "Батькивщина" - 13 голосов, внефракционные - 5 голосов. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" единогласно проголосовали "против".

"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", – сказал с трибуны парламента Смолий.

Глава НБУ пояснил, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

"На советах нардепов, представителей Кабмина, премьер-министра, президента неоднократно в сторону Нацбанка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$1, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Это те причины, которые заставили меня принять то решение, о котором я вас проинформировал", – добавил он.

Вместе с тем глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что установление курса для экспортеров - это вопрос того, насколько им сложно в условиях падения промышленности, "вызванной чрезвычайным патологическим укреплением нацвалюты", а вопрос "заливания экономики деньгами" – это вопрос "патологической стерилизации нацвалюты, которое привело к отсутствию денег в реальном секторе экономики".

"Нельзя себе представить, что главу НБУ будут снимать за выполнение своей конституционной функции, за рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции… На сегодняшний день $28 млрд золотовалютных запасов - это тоже ставят в вину НБУ. Осуществляемое давление - это не давление, это травля, организованная господином Коломойским и его фракциями и группами, которые находятся в этом зале", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.