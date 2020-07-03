Политика

14:05 03.07.2020

Главой партии "Пропозиция" избран чиновник горсовета Днепра Пыльченко, в Совет партии вошли ряд мэров, планирует присоединиться мэр Черкасс Бондаренко

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Главой партии "Пропозиция" избран чиновник горсовета Днепра Пыльченко, в Совет партии вошли ряд мэров, планирует присоединиться мэр Черкасс Бондаренко

Главой партии "Пропозиция", которая предлагает развивать страну на базе местного самоуправления, стал директор департамента торговли и рекламы городского совета Днепра Андрей Пыльченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на 5-м внеочередном съезде партии в пятницу в Киеве.

Пыльченко сообщил, что был избран Совет партии, куда вошли 11 человек. В их числе он сам, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

По словам Пыльченко, в Совет "Пропозиции" также должны войти мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Теги: #пропозиция #партия #выборы
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