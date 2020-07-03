Политика

13:37 03.07.2020

Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

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Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу у них запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении.

Теги: #нормандський_формат #ермак #берлин #резников
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